Ufficiale Picerno, rinnovo annuale per l'attaccante classe 2007 Vincenzo Flocco

L’AZ Picerno è lieta di annunciare che Vincenzo Flocco ha firmato il rinnovo del vincolo, legandosi al club anche per la prossima stagione sportiva come giovane di Serie.

Classe 2007, attaccante lucano, Flocco si è messo in grande evidenza nella scorsa stagione con la maglia della Primavera 4, mettendo a segno 12 reti e confermando il proprio talento anche in prima squadra, con la quale ha lavorato stabilmente a partire dal mese di febbraio

Soddisfatto il Direttore Generale Vincenzo Greco, che commenta così:

«La firma di Vincenzo è un segnale chiaro di quanto per noi sia importante investire nei ragazzi del nostro territorio e del nostro settore giovanile. Crediamo fortemente nel valore dei giovani lucani, nella collaborazione fattiva con le società di settore giovanile del territorio come la Asd Accademy Policoro gestita da Giovanni Iannella, e lavoriamo ogni giorno per far crescere i nostri ragazzi qui, a casa loro, mettendo a disposizione strutture, staff e un ambiente sano in cui coltivare ambizioni e sogni.»