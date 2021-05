Juventus, buone notizie per Pirlo: Chiesa si è allenato in gruppo. Contro il Milan ci sarà

vedi letture

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della gara tra Juventus e Milan in programma per domenica sera. Come riportato da Sky Sport, Federico Chiesa si è infatti allenato in gruppo e sarà dunque a disposizione per la gara che vale una fetta di qualificazione alla prossima Champions League.