TMW Juventus, Cabal rientrato alla Continassa e Holm in gruppo: ripresa fissata per venerdì

Iniziano i rientri in casa Juventus, in vista della prossima sfida alla ripresa del campionato contro il Genoa in programma all'Allianz Stadium lunedì 6 aprile alle ore 18.

Quest'oggi ha fatto ritorno alla Continassa Juan Cabal, reduce dall'impegno con la sua Colombia: per il difensore semplice lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti ha svolto una normale seduta di allenamento. Rientrato in Italia anche Pierre Kalulu, che ha però goduto di un giorno libero in accordo con la società. La novità riguarda invece Emil Holm, col laterale che ha svolto tutta la seduta al fianco del gruppo. Domani e giovedì Luciano Spalletti ha concesso riposo ai giocatori, che torneranno così ad allenarsi alla Continassa a partire da venerdì alla presenza di tutti gli altri nazionali.