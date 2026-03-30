Podcast TMW "È calciomercato anche nei settori giovanili: il domino dei responsabili". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

In attesa del risultato dell'Italia contro la Bosnia, la sosta per le nazionali è momento di riflessione anche per quel che riguarda i settori giovanili. Un comparto che in estate vedrà tanti cambiamenti e tanti spostamenti fra i vari club di Serie A. Riflessioni firmate Gianluca Di Marzio, nell'appuntamento con "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

L'altro calciomercato

"Quando c'è la sosta di campionato di solito è già calciomercato, si cominciano a vedere titoloni che riguardano giocatori magari in scadenza. Il mercato che mi ha appassionato di più in queste ore è però quello dei responsabili dei settori giovanili, un po' perché il risultato dell'Italia di domani sera in Bosnia condizionerà sicuramente. E soprattutto in caso di sconfitta si comincerà a dire che bisogna iniziare di nuovo dai ragazzi, puntare sulla tecnica e non solo sul fisico e quindi si ragionerà molto su come dovranno crescere i talenti del nostro calcio".

Rivoluzione con o senza Mondiale

"Un domino di personaggi che può cambiare poltrona nei settori giovanili, ma la cosa paradossale e importante di queste ore è che davvero il loro ruolo assume un'importanza determinante in questi prossimi giorni: devono capire quanto sia importante il loro ruolo e il loro lavoro per la formazione dei giovani talenti del nostro calcio, soprattutto se l'Italia non dovesse qualificarsi per il Mondiale, ma anche se l'Italia dovesse qualificarsi per il Mondiale: sarà importante iniziare a vedere da subito un miglioramento, una ristrutturazione, una ricostruzione dei settori giovanili dei club e chiaramente poi anche delle nazionali perché in futuro l'Italia possa avere sempre più talenti a disposizione per le convocazioni".