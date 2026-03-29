Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Sfortunati oggi, ma siamo sulla strada giusta"

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina al termine della sfida persa contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce ha commentato così l'eliminazione della squadra viola dalla Coppa Italia in semifinale: "Oggi ci è mancata davvero tanta fortuna. Avevamo creato i presupposti per andare in vantaggio, in particolare all'inizio della partita ne abbiamo avuta una abbastanza grande. Abbiamo fatto una buona partita, nonostante i troppi contropiedi presi...

ma questo lo sapevamo, visto che dovevamo ribaltare un risultato che non ci aiutava, ovvero quello dell'andata. Sono comunque contento dell'atteggiamento delle ragazze. Quello visto oggi è l'atteggiamento che la squadra dovrà sempre avere da qui a fine campionato"