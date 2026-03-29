Juventus W., Schatzer: "La Coppa Italia era un obiettivo dall'inizio, vogliamo vincerla"

Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Vi siete qualificate per l'ennesima finale...

"Era un nostro obiettivo da inizio stagione, dobbiamo vincerla. Sono contenta di come è andata dopo un periodo non ottimale. Abbiamo giocato bene e abbiamo meritato la finale".

Come avete vissuto questa settimana con le voci sul futuro del mister?

"Settimana bella di allenamento alzato l'intensità, ma nello spogliatoio si respirava un bel clima. Oggi eravamo consapevoli che non fosse facile dopo gli ultimi risultati non ottenuti, abbiamo parlato e ci siamo compattate e rimesse tutte sulla stessa linea per concludere la stagione al meglio.

Come ti trovi con Walti?

"Si percepisce che ha vinto tanto in carriera. Poi ci dà molti consigli ed è una ragazza splendida. È bello averla in squadra".

Sulla lotta al terzo posto?

"Abbiamo la Lazio attaccata a noi ed è tutto nelle nostre mani. Noi vogliamo sempre vincere ogni partita e dobbiamo continuare così".