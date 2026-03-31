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Milan, tre giocatori al lavoro con un giorno di anticipo: Gabbia resta in dubbio per Napoli
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Milanello apre prima per alcuni giocatori rossoneri. La ripresa degli allenamenti del Milan è stata fissata a domani da Massimiliano Allegri ma, nella giornata di oggi, tre calciatori si sono comunque allenati.
Si tratta, secondo quanto raccolto da TMW, di Matteo Gabbia (costretto a saltare la Nazionale per infortunio, resta in dubbio per la gara con il Napoli), Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug.
I tre hanno lavorato con un giorno di anticipo rispetto ai compagni. La partita con gli azzurri è in programma lunedì 6 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.
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