Juventus, Cambiaso è tra i sacrificabili: ci pensano Como e Inter, a caccia di italiani

Andrea Cambiaso è uno dei calciatori sacrificabili in casa Juventus: titolare fisso con Tudor e con Spalletti, il suo rendimento, specie difensivo, non è sempre stato all'altezza delle aspettative. E dopo il mancato accesso alla prossima Champions, ecco che il suo profilo diventa uno dei più appetibili in ottica cessioni estive.

Ci pensa il Como, che ha bisogno di calciatori italiani per le liste Uefa e che vede in Cambiaso le caratteristiche giuste per il calcio di Fabregas. Ci pensa anche l’Inter, che lo vede come un’opportunità e si offre come trampolino di (ri)lancio. E ci pensa, anche se in maniera decisamente meno intensa e più tiepida, anche il Barcellona che, dopo una presa di informazioni, non sembra voler andare oltre. L’eventuale uscita di Cambiaso – sommata a quella di Juan Cabal – potrebbe portare ad una rivoluzione del reparto mancino.