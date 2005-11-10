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Juventus Next Gen, avanti con Massimo Brambilla. Il tecnico rinnova fino al giugno 2028

Juventus Next Gen, avanti con Massimo Brambilla. Il tecnico rinnova fino al giugno 2028 TUTTOmercatoWEB
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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 12:19Serie C

Ancora insieme, verso nuovi traguardi. La storia tra la Juventus e Massimo Brambilla prosegue: è ufficiale il rinnovo di contratto del tecnico lombardo, che rimarrà alla guida della Next Gen fino al 30 giugno 2028.

Una firma che conferma la totale sintonia tra il Club e l'allenatore, diventato ormai un pilastro nel progetto di crescita dei giovani talenti bianconeri. I numeri, d'altronde, parlano da soli: con 154 presenze sulla panchina della seconda squadra, mister Brambilla incarna perfettamente il ruolo di guida solida ed esperta, impreziosito anche dalla parentesi alla guida temporanea della Prima Squadra, bagnata dal debutto su una panchina di Serie A nella vittoria per 3-1 contro l’Udinese del 29 ottobre 2025.

E la scorsa stagione ne è stata ulteriore dimostrazione: sotto la sua direzione, la Next Gen ha conquistato infatti il miglior piazzamento di sempre in classifica nella regular season di Serie C, chiudendo al quinto posto al culmine di una cavalcata straordinaria fatta di miglioramenti sul campo, carattere e continuità. Un traguardo storico che va di pari passo con l’obiettivo da sempre fondamentale del progetto: formare i giocatori di domani, accompagnando i ragazzi nel loro percorso di maturazione fino al salto tra i più grandi.

Un cammino avvalorato dai tanti giovani che, passati sotto la sua guida, sono cresciuti fino a trovare il meritato esordio in Prima Squadra.

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