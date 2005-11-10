Ufficiale
Juventus Women, Ally Perry torna negli USA: approda al Lexington SC
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Ally Perry saluta la Juventus Women: è ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al Lexington SC, formazione statunitense che milita nella Gainbridge Super League.
La centrocampista americana era arrivata in bianconero lo scorso gennaio, vivendo con la Juventus la sua prima esperienza calcistica al di fuori degli Stati Uniti e facendo il proprio esordio con la Prima Squadra.
Perry torna ora negli USA per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia del Lexington SC.
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