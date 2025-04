Juventus, che fai con Yildiz? Il club sta riflettendo se multare o meno il turco

Sono ore di riflessione per i dirigenti della Juventus, che stanno valutando che cosa fare con Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere una sanzione per il turco, con la società che deciderà nelle prossime ore se multarlo o meno per la grave ingenuità. Oggi si pronuncerà pure il Giudice Sportivo, che renderà nota l'entità della squalifica del 19enne.

Le scuse di Kenan Yildiz su Instagram

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era intenzione colpire il mio avversario (Bianco del Monza, ndr) e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione ci è mancato".

