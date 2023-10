Juventus, che rimpianti Haaland e Bellingham. Ma tanto non avrebbero mai puntato su di loro

"Sì, è tutto vero. Haaland poteva venire alla Juve ai tempi del Molde, l'operazione è stata perché Erling stesso ha scelto il Salisburgo e poi il Borussia Dortmund, dove avrebbe avuto da subito più spazio". Sono le parole di Fabio Paratici, due anni fa, quando parlava da direttore sportivo del Tottenham. "Vi posso rivelare che a proposito di giocatori del Dortmund, Bellingham è rimasto una settimana alla Continassa, a Torino, al nostro centro sportivo... poteva essere della Juve prima di scegliere di andare in Germania".

A posteriori sembrerebbe meglio non dirle, certe cose, visto quanto successo con Haaland nella scorsa stagione e con l'inizio di Bellingham in questa. Perché dipingono esattamente lo stato del nostro calcio, quello italiano, che parla a gran voce di giovani e di rinnovamento, salvo poi non puntare praticamente mai su questi, sebbene possano dimostrare di essere dei fenomeni. L'ultimo in ordine di tempo, come visto anche ieri sera nel Bayern Monaco, è Mathys Tel, classe 2005 del Bayern Monaco, autore di 5 gol nelle ultime 8 partite. Si può obiettare che è più facile segnare con i bavaresi rispetto all'Udinese, come nel caso Pafundi, oramai nel giro della prima squadra da un anno e mezzo (ma con pochissime presenze).

La realtà è che la dicotomia è chiara e che Paratici, qualche tempo fa, l'aveva esposta facilmente. Bellingham sarebbe partito nell'Under23 invece che essere inserito subito in prima squadra, come fa il Borussia Dortmund. O il Salisburgo, per tornare alla figura di Haaland. Il norvegese sarebbe stato l'alternativa di Higuain e, per questo, la Juventus decise di non spendere 30 milioni, 20 al Borussia Dortmund e 10 fra padre e agente. A posteriori un errore grosso, ma non è un caso che il Borussia Dortmund riesca ogni volta a tirare fuori giocatori da 100 milioni. Anche se poi qualche d'uno, come Jadon Sancho, è a un passo dal tornare perché non va bene allo United.