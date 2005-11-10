Juventus, Conceicao: "Non ho litigato con nessuno, deve uscire la verità. Zero dialoghi"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Celta Vigo ripartendo da quanto successo al momento della sostituzione. Le sue parole: "Non ho litigato con nessuno, sono uscito ho dato una botta alla panchina ma non ho litigato con nessuno dello staff. Non abbiamo avuto un dialogo, sono entrato ho cambiato la maglia e sono uscito. Dico questo perché deve uscire la verità e dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo vinto e dobbiamo continuare così".

Cosa vi ha detto Spalletti dopo il primo tempo?

"Ci ha detto che così non l'avremmo vinta. Arrivavamo sempre in ritardo, ma penso che dopo abbiamo dato una grande risposta nel secondo tempo, abbiamo fatto due gol ma potevamo farne di più".

Ora si torna a Torino e poi arriva la Lazio.

"La Lazio sta molto bene, ma ripartiamo da questo secondo tempo. Noi vogliamo stare in alto in classifica, devono arrivare tre punti".