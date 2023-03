Juventus, dall'Inghilterra: Pogba flop in Serie A, ma il Polpo non intende muoversi da Torino

Paul Pogba vuole restare alla Juventus e rispettare il suo contratto fino al 2026. Nonostante i soli 35 minuti giocati in questa stagione a causa dei numerosi infortuni, il "Polpo" francese avrebbe espressamente indicato al suo entourage di essere intenzionato a non muoversi da Torino. A riportarlo è il portale inglese 90min, che dedica un approfondimento proprio al flop del classe '93 alla sua seconda avventura in Serie A.

Pogba, tornato alla Vecchia Signora a titolo gratuito dopo la scadenza del suo contratto col Manchester United la scorsa estate, in questa stagione ha giocato solamente due partite.