Juventus, dalla Spagna: a inizio settimana incontro fra Araujo e il Barcellona

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sul futuro di Ronald Araujo, difensore uruguayano diventato nelle ultime settimane il principale obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare la difesa di Thiago Motta.

Nello specifico, si legge, il Barcellona non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore in questa sessione di gennaio, come dimostrano anche le recenti proposte per il rinnovo del suo contratto. A inizio settimana prossima, però, andrà in scena un incontro fra il calciatore stesso, il suo entourage ed i vertici del club blaugrana. E lì sarà fatta chiarezza sulla volontà del giocatore: il Barça, posta la volontà di non cederlo, vuole in rosa solo calciatori convinti di restare e quindi sarà chiesto al diretto interessato quali sono le sue idee e la sua volontà. Se Araujo vorrà partire, allora sarà accontentato. Alle giuste condizioni che, secondo il quotidiano, partono da una base fissa di almeno 50 milioni di euro.

Nelle scorse ore, Cristiano Giuntoli aveva così parlato del mercato bianconero: "Dobbiamo rispettare tanti parametri, economici e tecnici. I calciatori importanti a gennaio sono più difficili da muovere, dobbiamo avere un po' di pazienza. Araujo e Kolo Muani sono due calciatori bravi, però il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci saranno delle novità positive".