Juventus, dalla Spagna: Ronaldo dovrebbe tagliarsi l'ingaggio per tornare al Real Madrid

Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il Real Madrid sta concretamente pensando al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo. Il problema per i Blancos è legato allo stipendio del portoghese, visto che il club spagnolo non potrebbe raggiungere i 31 milioni netti che percepisce alla Juventus. Se i colloqui entrassero nel vivo, il Real chiederebbe a CR7 di abbassarsi lo stipendio in modo consistente fino a 25 milioni di euro a stagione. Con questo tipo di accordo sarebbe comunque ampiamente il più pagato in rosa.