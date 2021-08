Juventus, Danilo cambia numero e prendo il 6: "Omaggio a chi ha faticato per questa maglia"

vedi letture

Aria di cambiamento in casa Juventus, dove il difensore Danilo ha deciso di lasciare la maglia numero 13 per passare alla numero 6, che in casa Juventus ha un sapore molto speciale, essendo stata per diversi anni la maglia dell'immortale Gaetano Scirea. A spiegare le ragioni di questo cambio ci ha pensato direttamente il difensore brasiliano, che con un post su Instagram ha lasciato intendere proprio un richiamo all'ex difensore campione del mondo nel 1982: "Una scelta non casuale: un omaggio a chi per questa maglia ha sudato e faticato, con in testa sempre il lavoro e la correttezza. Noi siamo pronti per una nuova stagione, e tu lo sei?".