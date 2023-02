Juventus, Di Maria e Rabiot possono rinnovare? Molto dipenderà dalla presenza nelle coppe

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online torna a parlare del futuro di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, spiegando come in entrambi i casi la permanenza non sia così impossibile. I margini per andare avanti, insomma, ci sarebbero.

Per Di Maria era importante l'ambientamento della famiglia a Torino e da questo punto di vista non sembrano esserci problemi. Dopo aver vinto il Mondiale non ha dato l'addio alla Nazionale, quindi un altro anno al top in Europa potrebbe piacergli. Sempre che la Juventus si qualifichi alle coppe. Un discorso che vale questo anche per Rabiot, il quale ambisce ad uno stipendio a doppia cifra in arrivo dall'Inghilterra. Con Allegri però si trova bene, anche se la Juventus non potrebbe discostarsi troppo dagli attuali 7 milioni di euro garantiti, magari con nuovi bonus legati al rendimento di squadre e a quello individuale.