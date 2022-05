Juventus-Di Maria, tentazione sempre più forte. Colloquio informativo con l'entourage

vedi letture

Non è ancora una trattativa, ma è già molto più di un'idea. La tentazione Di Maria, per la Juventus, diventa ogni giorno più forte. E soprattutto reciproca, perché al Fideo, che pure considera la possibilità di tentare un'avventura negli Stati Uniti, non dispiacerebbe chiudere il cerchio in Italia dopo essere stato protagonista in Francia, Portogallo, Spagna e Inghilterra. Dopo un primo colloquio informativo con l'entourage - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport -, il club bianconero valuta la fattibilità dell'affare: la richiesta dell'argentino (7 milioni l'anno) è alta, ma il suo eventuale arrivo a parametro zero assicurerebbe un margine di manovra più ampio per la mediana a Cherubini. L'alternativa resta Zaniolo, valutato 50 milioni dalla Roma, mentre una terza via porta a Neres dello Shakhtar. Può arrivare a prescindere dall'ex Real, invece, Giacomo Raspadori.