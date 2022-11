Juventus e Milan su Kudus: gli scout dei club lo seguiranno durante il Mondiale

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mohammed Kudus, nuova stellina dell’Ajax, che in Germania segnalano da tempo in orbita Borussia Dortmund. Su di lui ci sono anche Everton e Tottenham, mentre in Serie A piace a Milan e Juve: sarà uno dei giovani seguiti dagli scout dei club sopracitati nella prossima rassegna iridata in Qatar.