Ufficiale Tottenham, colpo in attacco: dal West Ham arriva a titolo definitivo Mohammed Kudus

Il Tottenham accoglie Mohammed Kudus. Il club londinese ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'ingaggio dell'attaccante. Questo il lungo comunicato: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Mohammed Kudus dal West Ham United, soggetto a permesso di lavoro. Il nazionale ghanese ha firmato un contratto a lungo termine e indosserà la maglia numero 20.

Nativo di Nima, ad Accra, in Ghana, Mohammed ha trascorso i suoi primi anni con lo Strong Tower FC prima di entrare a far parte della Right to Dream Academy nel 2012. Prima di compiere 18 anni, si è trasferito in Europa, passando al Nordsjaelland nel 2018 e, dopo aver collezionato 57 presenze e 14 gol con la squadra danese, si è guadagnato il passaggio all'Ajax nel luglio 2020. Attaccante esplosivo e diretto, Mohammed ha avuto un impatto immediato sulla squadra olandese, segnando quattro gol nelle sue prime tre presenze. Nella sua stagione d'esordio, ha contribuito alla conquista del titolo di Eredivisie e della Coppa d'Olanda (KNVB Cup). Durante la sua permanenza nei Paesi Bassi, ha collezionato 87 presenze in nazionale maggiore in tutte le competizioni, segnando 27 gol e, nella stagione 2021/22, ha contribuito nuovamente alla vittoria dell'Eredivisie. L'anno successivo, Mohammed ha disputato una stagione prolifica, segnando 18 gol in tutte le competizioni, di cui quattro in UEFA Champions League. Nell'agosto 2023, è passato al West Ham United e ha esordito in Premier League il mese successivo come riserva, prima di segnare due gol al suo debutto da titolare, in UEFA Europa League.

Nominato per il premio di Giocatore del Mese della Premier League a dicembre, Mohammed ha disputato un'impressionante prima stagione nel calcio inglese, con 14 gol e nove assist all'attivo. In quella stagione, si è anche aggiudicato il premio di Gol della Stagione del West Ham con una sensazionale rete personale contro l'SC Freiburg nella UEFA Europa League 2023/24, un gol che è stato anche candidato al FIFA Puskas Award 2024. Nominato Calciatore dell'Anno del Ghana in ciascuno degli ultimi due anni, l'attaccante ha collezionato un totale di 80 presenze in tutte le competizioni in un biennio al London Stadium, segnando 19 gol. Dopo aver rappresentato il Ghana a livello Under 20, ha esordito con la nazionale maggiore nel novembre 2019, segnando al suo esordio nella vittoria per 2-0 contro il Sudafrica nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Ad oggi ha collezionato 42 presenze e 12 gol con la nazionale maggiore. Mohammed è stato convocato nella squadra dei Black Stars per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar e ha segnato due gol nella fase a gironi. Ha inoltre rappresentato il Ghana alla Coppa d'Africa 2023".