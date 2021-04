Juventus-Genoa, Kulusevski sblocca la partita dell'Allianz dopo cinque minuti

La Juventus apre le danze dopo cinque minuti di gioco grazie a Dejan Kulusevski. Grande giocata di Cuadrado che finta su Rovella e in dribbling va sul fondo, mettendo in mezzo per lo svedese, che apre il piatto sinistro e mette il pallone sul palo più lontano. È il suo quarto gol in campionato.