Juventus, gli spettri di Conte e Spalletti aleggiano su Allegri: ora non può più sbagliare

La pressione per Massimiliano Allegri alla Juventus cresce dopo due anni senza trofei e nel frattempo due fantasmi iniziano a convivere con lui. Il primo è Antonio Conte, l'altro è Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero non può permettersi di partire a singhiozzo, anche perché mancherà sempre meno alla scadenza del suo contratto.

Rispetto allo scorso anno, le alternative sono maggiori. Conte non è più l'allenatore del Tottenham e Agnelli, con il quale i rapporti erano diventati burrascosi, non è più il presidente della Vecchia Signora. Quale scenario migliore per tornare a guidare la Juventus? Poi c'è Spalletti, che con Giuntoli è legatissimo e che quindi in futuro potrebbe anche lui tornare a lavorare con il direttore sportivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.