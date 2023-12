Juventus, i bianconeri fanno sul serio per Djalò. Il giocatore per ora dà priorità all'Inter

La Juventus fa sul serio per Tiago Djalò. Come riportato da Sky Sport, la formazione bianconera sta valutando seriamente l'inserimento nella corsa al difensore portoghese che da tempo piace all'Inter. Il giocatore sarà svincolato dal Lille e potrebbe dunque essere un gran colpo a parametro zero.

Il giocatore starebbe dando priorità ai nerazzurri proprio perché lo seguono da diversi mesi ed è stato il primo club a interessarsi seriamente a lui. Intanto il Lille starebbe premendo per cederlo a gennaio per fare cassa ed evitare di perderlo a costo zero in estate.