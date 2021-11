Juventus, il futuro di Morata dipende da Vlahovic: a fine stagione la decisione sul riscatto

Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus resta in bilico. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus deve ancora prendere una decisione sul riscatto dello spagnolo dall'Atletico Madrid e molto dipenderà dalle trattativa che potrebbero portare Dusan Vlahovic in bianconero.

Uno l'alternativa dell'altro.

Se la Juve dovesse riuscire a strapparlo alla Fiorentina allora molto probabilmente Morata tornerebbe a Madrid, nonostante i 20 milioni di euro spesi per i due anni di prestito, ma in caso contrario resta comunque da capire se la Vecchia Signora vorrà sborsare la maxirata da 35 milioni all'Atletico. Probabile che ci siano dei contatti per un possibile sconto, ma solo da primavera in poi.