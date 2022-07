Juventus, inserimento fra Kostic e il West Ham: i bianconeri fanno un ultimo tentativo

La Juventus non ha abbandonato la pista di mercato che porta a Filip Kostic. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, i bianconeri nelle ultime ore avrebbero infatti chiesto all'entourage dell'esterno dell'Eintracht Francoforte lo stato attuale della trattativa col West Ham: i bianconeri vogliono fare un ultimo tentativo per il serbo, che ancora non ha chiuso con gli Hammers. Operazione da circa 15 milioni di euro più 2,5-3 milioni di ingaggio al giocatore.