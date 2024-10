Juventus, Koopmeiners tenta il recupero lampo: può esserci alla ripresa con la Lazio

Corsa contro il tempo per Teun Koopmeiners, che può esserci per la ripresa del campionato. Il centrocampista olandese è alle prese con la frattura leggermente scomposta della seconda costola anteriore destra, rimediata nell'ultimo match di Serie A prima della sosta giocato allo Stadium contro il Cagliari e pareggiato per 1-1. Esattamente come gli altri infortunati in casa Juventus, ha lavorato alla Continassa anche in questi giorni che per gli altri compagni sono stati di riposo (la squadra riprenderà ad allenarsi lunedì).

Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Atalanta punta al recupero lampo in vista del match di sanato sera contro la Lazio. Possibilità divenuta reale grazie ad una protezione speciale messa a punto dallo staff tecnico bianconero, come confermato dal responsabile sanitario della Juventus e direttore generale del JMedical Luca Stefanini: "Si tratta di un corpetto con una zona un pochino rinforzata, è semplicemente una protezione in carbonio che viene utilizzata nella zona della frattura. Serve per evitare che un'altra botta possa causare una recidiva".

Aldi là di questo supporto, se l'intensità del fastidio per tale frattura dovesse diminuire rapidamente, allora Koopmeiners potrebbe stringere i denti e recuperare addirittura già per la ripresa del campionato. Sono attese novità nei prossimi giorni.