Juventus, l'Atletico Madrid vuole anche Bentancur: l'uruguaiano è un altro pallino di Simeone

vedi letture

Non solo Dybala: secondo Cadena Ser, l'Atletico Madrid avrebbe una lista della spesa piuttosto corposa per l'estate e riguarderebbe la Juventus anche per il nome individuato per il centrocampo, Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano è considerato il sostituto ideale per Lucas Torreira, centrocampista destinato a tornare all'Arsenal dopo il prestito di quest'anno. Un altro calciatore che l'Atletico ha provato a strappare in più occasioni alla Juve negli ultimi anni, sempre con il rifiuto del club italiano.