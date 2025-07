Ufficiale Un ex Sassuolo per il Real Oviedo: dall'Atletico Madrid arriva in prestito Moldovan

Il Real Oviedo e l’Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per il prestito di Horaţiu Moldovan, che si trasferisce al club asturiano fino al 30 giugno 2026, con un’opzione di riscatto al termine della stagione.

Moldovan, classe 1998 e nato a Cluj-Napoca (Romania), è cresciuto nelle giovanili del Cluj per poi proseguire la sua carriera in diversi club rumeni come Hermannstadt, Energeticianul, UTA Arad e Ripensia Timișoara. È stato al Rapid Bucarest che ha raggiunto la notorietà, giocando un ruolo fondamentale nell’ascesa del club nella massima serie. Le sue prestazioni gli hanno permesso di diventare uno dei migliori portieri del campionato e di guadagnarsi un posto nella nazionale maggiore, debuttando il 17 novembre 2022 in amichevole contro la Slovenia.

Nel gennaio 2024 Moldovan è passato all’Atletico Madrid, dove ha cercato di mettersi in concorrenza con Jan Oblak. Un'impresa ardua, che ha portato al successivo trasferimento al Sassuolo, in Serie B italiana: il 27enne è stato decisivo per il club emiliano, che riuscito a conquistare la promozione in Serie A anche grazie alle sue 27 presenze e alle prestazioni di alto livello.