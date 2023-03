Juventus, Locatelli: "Di Maria è di un'altra categoria. A Friburgo servirà una gara matura"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Siamo solo 1-0, oggi è stato solo il primo tempo, là dovremo fare una partita matura. L'1-0 può bastare, ma dobbiamo andare là e fare una grande partita".

Questa può essere la Juventus da qui a fine stagione?

"Più che può, deve. Dobbiamo mettere questa intensità in tutte le gare".

Quanto è importante avere Di Maria in partite così?

"Angel è un fenomeno, è di un'altra categoria, credo che sia proprio un campione. Per noi è un onore averlo con noi in allenamento e in partita, dobbiamo ringraziare che è qui e che ci fa divertire".

Potremo vedere un Locatelli con più gol?

"Anche io vorrei. Più che potrei, dovrei. Cercherò, ma dipende dalla posizione, quando vengo marcato vado via e si abbassa Adri (Rabiot, ndr). Proviamo e dobbiamo continuare a fare questi movimenti".