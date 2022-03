Juventus, Locatelli: "Felice di essere allenato da un vincente come Allegri. Qui mentalità diversa"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della decisiva sfida di questa sera con il Villarreal: "Si sentono delle similitudini con l'Europeo, è normale quando affronti questo tipo di partite. Speriamo che il risultato sia lo stesso. Siamo cresciuti molto a livello di gruppo, stiamo bene fisicamente. La delusione iniziale è stata presa in maniera intelligente, potevamo abbatterci, invece parlando con il mister siamo cresciuti passo dopo passo. Nella Juve c'è una mentalità diversa rispetto alle altre società, con una voglia di vincere e una voglia di lavorare diversa. Io mi sto calando nella parte, devo continuare così"

Quando è scattato il feeling con l'allenatore?

"Quando sono arrivato mi ha fatto subito un'ottima impressione, ero molto felice di essere allenato da un vincente. Sento la fiducia del mister, è molto importante per me. Mi manca qualche gol, dovrei segnarne qualcuno in più".