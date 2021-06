Juventus, Milenkovic resta il primo nome per la difesa: servono 10-15 milioni

Nikola Milenkovic resta in cima alle preferenze della Juventus per sistemare la difesa e acquistare in anticipo il potenziale sostituto di Mehdi Demiral. Il turco non è pienamente soddisfatto dell'esperienza in bianconero e partendo potrebbe portare in dote una ricca plusvalenza o essere utilizzato come pedina di scambio. Il serbo della Fiorentina, sarà lasciato partire in caso di offerta interessante come dichiarato ieri dallo stesso dg viola Barone. Significa che con il contratto in scadenza nel 2022, ai bianconeri potrebbero bastare 10-15 milioni per ottenere il cartellino di un giocatore già molto esperto nonostante sia un classe '97.