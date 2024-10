Juventus, Motta: "Fagioli potenzialmente straordinario, lui e Douglas Luiz il nostro termometro"

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio del match contro lo Stoccarda, partita valida per la terza giornata della 'Fase Campionato' di Champions League: "Il pericolo è che lo Stoccarda arriva da un momento difficile? No, non è un pericolo perché non arrivano da un momento difficile, è una buona squadra e contro il Real Madrid meritavano di più. In campionato contro il Dortmund hanno fatto molto bene e vinto largamente. Nell'ultima gara hanno perso col Bayern ma non era facile. Mi immagino una gara aperta e giocata bene, noi dobbiamo portare il match dalla nostra parte, dobbiamo attaccare con qualità".

Danilo preferito a Gatti e Fagioli dal 1'. Perché queste scelte?

"Faccio scelte in base a tutto, in base all'avversario e al momento dei nostri ragazzi. Gli undici che inizieranno e quelli che dovranno subentrare sono sicuro che daranno il giusto contributo".

Cambiaso doveva rifiatare?

"Sta bene, è un ragazzo giovane. Oggi Cabal e Savona iniziano la partita perché stanno bene anche loro, ma se avremo bisogno di Andrea sono sicuro ci darà il suo contributo".

Sta lavorando sui tempi di gioco di Fagioli?

"Potenzialmente è un giocatore straordinario, è in una posizione importante del campo e deve far giocare bene la squadra. Ha i tempi di gioco, noi non possiamo giocare sempre allo stesso ritmo e lui ha queste qualità per capirlo. Sia lui che Douglas Luiz sono il nostro termometro. Devono capire quando andare veloce e quando bisogna gestire".