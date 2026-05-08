Juventus, non è così semplice arrivare ad Alisson: maxi-richiesta d'ingaggio

Alisson Becker resta un nome caldo per il mercato della Juventus, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Il portiere brasiliano, legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2027, piace molto a Luciano Spalletti - che l’ha già avuto a Roma - ma l’idea di un addio a giugno non è così scontata.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo no riguarda la posizione del Liverpool: nonostante la presenza di Mamardashvili e la prospettiva di un profondo rinnovamento della rosa, il club inglese non sarebbe così convinto di lasciar partire un giocatore rappresentativo come l’ex estremo difensore della Roma. Anzi, i Reds sarebbero intenzionati a riaprire il discorso per un possibile prolungamento del contratto.

Il secondo nodo è legato alle cifre. Alisson, 33 anni, chiederebbe un triennale da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un ingaggio superiore ai parametri fissati dalla Juve nel recente rinnovo di Kenan Yildiz, più la cifra per chiudere l’eventuale trattativa con il Liverpool per il cartellino. Nelle ultime settimane, Alisson sarebbe stato proposto dal suo entourage anche all'Inter, che però sembra più propensa a riportare in Italia l'azzurro Guglielmo Vicario o, semmai, a puntare su Josep Martinez da primo portiere.