Calciomercato Juventus, avanti tutta su Alisson Beker. Il piano per riportarlo in Italia

La Juventus guarda lontano, ma con memoria. E quando certe strade si riaprono, il richiamo diventa quasi inevitabile. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome che torna a vibrare dalle parti della Continassa è quello di Alisson Becker, leader silenzioso del Liverpool e vecchia conoscenza del calcio italiano.

Il club inglese, entrato in una nuova fase del ciclo targato Arne Slot, si prepara a un’estate di cambiamenti profondi. Tra le possibili uscite eccellenti figura proprio il portiere brasiliano, 33 anni, legato ai Reds fino al 2027 ma reduce da una stagione segnata da più di qualche problema fisico. Un dettaglio che, unito alla crescita di Mamardashvili, potrebbe spingere il Liverpool a voltare pagina.

La Juventus osserva, studia, aspetta. Perché Alisson non è solo un portiere: è esperienza, carisma, memoria di notti europee. E soprattutto è un uomo che conosce Spalletti, con cui ha vissuto uno dei momenti più luminosi della sua carriera ai tempi della Roma. Un filo sottile, ma resistente.

L’idea bianconera è concreta: un contratto triennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus. Non un azzardo, ma una scommessa ragionata. Perché nella costruzione di una squadra che vuole tornare a vincere subito, serve anche qualcuno che sappia già cosa significa farlo.

Anche Fabrizio Romano conferma l'indiscrezione attraverso il suo canale Youtube:

"L'apertura alla Juventus è totale, ve lo raccontiamo da settimane. Dall'Inghilterra stanno arrivando tanti rumors, adesso si sta programmando un contatto tra Alisson e il Liverpool per capire come affrontare l'argomento futuro insieme. Perché insieme? Perché Alisson è una leggenda del Liverpool e non vuole lasciarsi male. Gradirebbe andare alla Juventus quest'estate, ma tutto passa dal Liverpool. La Juventus, da parte sua, ve l'ho detto settimane fa, è pronta ad offrire ad Alisson un contratto importante, anche più lungo rispetto a quello che ha il Liverpool e questo è un fattore, ma tutto passa dalla scelta del Liverpool".