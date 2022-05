Juventus, non solo le cessioni dei big: Getafe, Besiktas e Anderlecht si muovono per Vrioni

La Juventus farà partire il proprio mercato dalle uscite e secondo Tuttosport non ci sono soltanto alcuni dei giocatori della prima squadra in odore di cessione. Anche dai giovani, dell'Under 23 o che hanno giocato in prestito, potrebbero arrivare novità in tal senso. Uno dei giocatori più ricercati è Giacomo Vrioni, attaccante che nell'ultima stagione ha segnato 19 reti nel campionato austriaco col WSG Tirol: sul 23enne sono segnalate Getafe, Besiktas e Anderlecht che sarebbero pronte a spendere i 4 milioni richiesti per il suo cartellino.