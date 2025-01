Ufficiale Giacomo Vrioni vola in Canada: l'ex attaccante della Juventus ha firmato col Montreal

Giacomo Vrioni continuerà la sua avventura nella Major League Soccer. Il centravanti della nazionale albanese (6 presenze in nazionale) lascia New England e si trasferisce in Canada, dove vestirà la maglia del Montreal.

Classe 1998, l'attaccante nato a San Severino Marche ha giocato in Italia con la Juventus (2 presenze in prima squadra, 11 con l'Under-23), la Sampdoria, il Venezia, il Cittadella e la Pistoiese. Con il New England ha disputato 78 partite mettendo a referto 22 reti e 5 assist.