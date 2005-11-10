Juventus, per la porta ecco un altro nome dalla Premier: spunta Pickford dell'Everton

Per la porta della Juventus arriva una nuova candidatura. Bianconeri al lavoro in questi giorni per sistemare il tassello tra i pali, dopo il naufragio della trattativa per Alisson e con i profili di Emiliano Martinez, Guglielmo Vicario e David De Gea ancora in corsa. A questi tre, come riporta Tuttosport, si aggiunge il nome di Jordan Pickford.

Dopo 9 stagioni all'Everton, in cui ha ottenuto piazzamenti che vanno dal centro della classifica alla zona appena sopra le ultime posizioni, il portiere inglese vorrebbe trasferirsi in un club più ambizioso e competitivo e soprattutto che giochi le coppe europee. Per questo, ha dato mandato al suo entourage di sondare il terreno con qualche big europea. Dotato di esperienza, sicuro tra i pali e abile con i piedi, ha le caratteristiche perfette per la Juventus di Spalletti.

Il nodo cruciale è il prezzo. se a livello di ingaggio le richieste non spaventano la società torinese, per lasciarlo partire l'Everton chiede circa 20 milioni. Una cifra non da poco, considerando che si tratta di un portiere di 33 anni. Se la richiesta dei Toffees non dovesse calare, ecco che i bianconeri potrebbero virare su altri nomi: per portare alla Continassa De Gea, per esempio, basterebbero tra gli 8 e i 10 milioni.