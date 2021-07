Juventus, per Locatelli un'operazione "alla Chiesa". Il centrocampista vuole il bianconero

La volontà di Manuel Locatelli è trasferirsi alla Juventus: lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport facendo il punto sulle operazione di mercato bianconere, con il centrocampista del Sassuolo da tempo messo in cima alla lista delle preferenze per quanto riguarda il centrocampo. Secondo il quotidiano l'operazione allo studio dovrebbe essere molto simile a quella che ha portato Chiesa a Torino: un prestito oneroso pluriennale con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi, più bonus, per una cifra complessiva superiore ai 40 milioni.