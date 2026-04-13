TMW Juventus quarta. Un sorpasso avvenuto grazie ai gregari arrivati nell'ultimo mercato

Capita a volte che la terza scelta sia quella giusta. E' capitato ad esempio che alla Juventus la scelta sia ricaduta su Jeremy Boga solo dopo un paio di no pesanti. Solo dopo aver appurato che il Crystal Palace non avrebbe liberato in alcun modo Mateta senza obbligo di riscatto e che En-Nesyri, nonostante i colloqui a Istanbul con Marco Ottolini, non avesse alcuna voglia di trasferirsi a Torino solo per sei mesi. Solo a quel punto, con gennaio già in archivio, il club bianconero decide di ufficializzare l'acquisto dell'ex attaccante di Sassuolo e Atalanta. Di un giocatore che dopo esser stato aggredito da alcuni ultras del Nizza agli albori di dicembre non era più sceso in campo e aveva chiuso tutti i ponti col club francese. La Juventus lo acquista principalmente perché a quel punto non ha altre alternative, perché Spalletti proprio in quei giorni chiedeva a gran voce un rinforzo in attacco. Boga non era l'ideale per nessuno, ma a conti fatti si sta rivelando il migliore per il campo.

Il gol confezionato sabato sera a Bergamo che ha deciso Atalanta-Juventus, il quarto di Boga da quando è tornato in Serie A, porta però anche un'altra firma. Arriva grazie all'assist di Emil Holm, altro calciatore sbarcato a Torino nell'ultima finestra di calciomercato. Anche in questo caso sono soprattutto questioni ambientali a indurre il Bologna a lasciarlo partire, a imbastire uno scambio di prestiti che permette a Joao Mario di volare in Emilia e tornare protagonista. Una storia diversa da quella di Holm che invece, appena sbarcato a Torino, ha dovuto fare i conti con un infortunio. E' tornato a disposizione di Spalletti solo durante la sosta e sabato - alla prima da titolare con la nuova maglia - ha fornito un assist perfetto per Boga. L'azione che ha deciso il match.

Boga un gol dopo l'altro si sta conquistando il riscatto, la Juventus a fine stagione non se lo lascerà scappare anche perché potrà acquistarlo per poco meno di cinque milioni di euro. Per Holm invece il riscatto è molto più alto, quindici milioni più tre di eventuali bonus. Una cifra che oggi la società bianconera considera troppo alta, anche se il laterale svedese sabato sera ha dimostrato di poterci stare nella Juventus. Ha fornito un assist pesantissimo che ha lanciato la squadra bianconera tra le prime quattro e, contemporaneamente, ha definitivamente estromesso la sua ex Atalanta dalla corsa Champions.