Juventus, Sancho si avvicina, ma prima serve cedere: tutto dipende da Nico e Weah

Prima serve cedere uno o, forse, due giocatori. Poi la Juventus potrà chiudere l'operazione con il Manchester United per lo sbarco a Torino di Jadon Sancho.

Con il club inglese e l'attaccante, la situazione è chiara: l'accordo fra le due società, scrive il Corriere dello Sport, è stato trovato per poco più di 17 milioni di euro, con l'attaccante che ha dato l'ok ad un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Restano da definire le questioni legate a bonus e buonuscita fra lo stesso Sancho e i Red Devils.

Prima, però, come detto serve cedere. Due i nomi al centro dell'attenzione: quelli di Timothy Weah e Nico Gonzalez. Per il primo la trattativa con l'Olympique Marsiglia si è arenata sulle diverse valutazioni del cartellino, mentre per l'ex Fiorentina ci sono dei rumors legati a Inter (alternativa a Lookman e Atalanta.