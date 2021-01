Juventus-Sassuolo, ieri nessuna accelerata per Scamacca. Ma la punta resta il primo nome

"Incontreremo la Juventus per Scamacca", aveva confessato nella serata di ieri il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali. Un incontro che però, secondo il Corriere dello Sport, ieri non è andato in scena anche se non è da escludere un contatto fra le parti prima, a margine o durante la Supercoppa. Nonostante il mancato summit, infatti, il nome di Gianluca Scamacca resta in cima ai pensieri di mercato bianconeri: la Juve lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e ha già il via libera del Genoa, mentre l'intesa con il Sassuolo ancora non esiste e la valutazione, fra prestito, riscatto e bonus supera i 20 milioni di euro.

Le alternative - Il preferito di Pirlo sarebbe ancora Olivier Giroud del Chelsea ma la pista è complicata. C'è poi Graziano Pellè: svincolato, la sua priorità sarebbe proprio la pista bianconera ma non è l'unica proposta che sta valutando. I bianconeri, invece, al momento temporeggiano sull'ex attaccante azzurro. Fermi anche i discorsi su Fernando Llorente, attaccante che non lascerà Napoli fin tanto che Osimhen non sarà rientrato in squadra.