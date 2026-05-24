Juventus, senza Yildiz Spalletti rilancia Boga: finale in ombra, ma verrà riscattato

La Juventus ha a disposizione ancora 90 minuti per sperare nel traguardo Champions, anche se non ha il destino nelle proprie mani. Un'eventuale vittoria nel derby, infatti, deve essere accompagnata dai passi falsi delle dirette concorrenti per centrare l'Europa che conta (ovvero Milan, Roma e Como). A complicare ulteriormente i piani di Spalletti ci è messo l'infortunio dell'elemento di maggiore qualità nella rosa e cioè Kenan Yildiz: già pronta, comunque, la soluzione alternativa.

Al suo posto giocherà Jeremie Boga, che ha vissuto una seconda parte di stagione da montagne russe. Arrivato a gennaio a fari spenti, ha inciso subito alla grande mettendo a referto 3 gol e 1 assist nelle prime 6 partite. Nelle settimane successi ha aggiunto poi la rete della vittoria contro l'Atalanta, che sembrava poter essere decisiva per la corsa Champions.

l trend è cambiato nell'ultimo periodo: appena 67 minuti totalizzati tra Verona, Lecce e Fiorentina. Chiusura di stagione non da protagonista quindi, che però può riservare improvvisa scossa nel caso in cui francese riuscisse ad essere decisivo nel derby della Mole. Al di là di questo e del recente limitato minutaggio, Boga - come riporta Tuttosport - farà parte anche della Juve del futuro: troppo ghiotta, infatti, l'opportunità di riscattarlo per poco meno di 5 milioni di euro