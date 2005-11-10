TMW Allegri risponde ai tifosi del Napoli: "Chi non salta è juventino? Lo sento da 15 anni..."

Il tecnico azzurro ha risposto al coro dei tifosi partenopei durante la presentazione ufficiale del Napoli a Dimaro Folgarida.

Questa sera Piazza Madonna della Pace, a Dimaro Folgarida, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del Napoli 2026/27. Tra i momenti più attesi della serata c'è stato l'ingresso sul palco di mister Massimiliano Allegri, accolto dal calore dei tifosi azzurri. Al suo arrivo, però, dalla piazza si è alzato anche il coro "Chi non salta è juventino", chiaro riferimento al passato dell'allenatore sulla panchina della Juventus. Di seguito la sua risposta raccolta dall'inviato di TMW nel ritiro del club partenopeo.

Le parole di Massimiliano Allegri sul palco

"Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente (sorride, ndr). Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti".