Ufficiale Carpi, è addio con il giovane attaccante Sula: è stato ceduto al Fiorenzuola

Il classe 2007 scende in Serie D per vestire la maglia rossonera.Lo scorso anno era in forza alla Primavera biancorossa

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Carpi le prestazioni sportive dell’attaccante Joel Sula, classe 2007, che vestirà la maglia rossonera nella stagione sportiva 2026/2027". Con questa nota il club rossonero annuncia l'acquisto del giovane attaccante che si era messo in luce nella Primavera del Carpi.

"Sula è cresciuto in un percorso di formazione che lo ha visto maturare prima nel settore giovanile della Reggiana e successivamente in quello del Carpi, distinguendosi per le proprie qualità offensive, la capacità di attaccare la profondità e la determinazione nel lavoro quotidiano. Attaccante di piede destro, abbina rapidità e generosità a un’importante predisposizione al gioco di squadra. - si legge ancora nel comunicato - L’arrivo di Joel Sula rappresenta un ulteriore investimento del club verso giovani profili di prospettiva, con l’obiettivo di valorizzarne il talento all’interno del progetto tecnico rossonero.

La società dà il più caloroso benvenuto a Joel, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con i colori dell’U.S. Fiorenzuola 1922.