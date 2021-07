Juventus, settimana prossimo incontro da dentro o fuori con il Sassuolo per Locatelli

Manuel Locatelli è il regista che Allegri vuole per la sua Juventus. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Sassuolo è stata avviata, la prossima settimana Cherubini e Carnevali si vedranno (probabile la presenza anche di Arrivabene, nuovo a.d. bianconero) e sarà un incontro da dentro o fuori: la Juve vuole chiudere ma deve trovare la formula, il Sassuolo vuole soldi per pareggiare l’offerta dell’Arsenal, con i Gunners che hanno messo il piatto 40 milioni in un'unica soluzione.