Juventus su Jorginho, lo vuole Allegri. Chiede ingaggio alla Vlahovic e i contatti sono partiti

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampo della Juventus e spiega che Jorginho è il nome chiesto da Massimiliano Allegri alla dirigenza bianconera. Serve un regista per completare il reparto ma tanto, per quanto riguarda l'italo-brasiliano, è legato anche a quel che accadrà al Chelsea. Jorginho chiede uno stipendio da 7 milioni di euro simile a quello di Dusan Vlahovic, ci sono già stati contatti con l'agente e la trattativa resta aperta e possibile.