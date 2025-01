Juventus, svolta per il colpo Todibo: il West Ham apre al prestito con diritto di riscatto

Se la Juventus stante sul campo tra il pareggio in Champions League contro il Club Brugge e la prima sconfitta in campionato per mano del Napoli, sul mercato è decisamente una delle protagoniste. Urgono rinforzi per Thiago Motta soprattutto in difesa, reparto che ormai da mesi sta facendo a meno di un totem come Bremer e di uno degli acquisti estivi ovvero Cabal.

Oltre all'imminente arrivo di Renato Veiga dal Chelsea, la dirigenza bianconera vuole regalarsi anche un altro colpo per il reparto arretrato. Il nome caldo è quello di Jean-Clair Todibo, già corteggiato a lungo in estate ma poi finito al West Ham. Una pista che sembrava fredda, ma pare che nelle ultime ore sembra essersi riaperta.

Stando a quello che riporta Gianluca Di Marzio, il tecnico juventino Motta ha parlato col giocatore per convincerlo ad approdare a Torino e il club londinese ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Todibo peraltro sta recuperando da un infortunio, ma dovrebbe tornare a diposizione entro 15 giorni e quindi la Juve intende aspettarlo nonostante non sia disponibile all'istante (come l'ultimo acquisto ovvero Kolo Muani, in gol in occasione dell'esordio in bianconero contro il Napoli). Sono attesi sviluppi, in un senso o nell'altro, nei prossimi giorni.