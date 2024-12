Juventus, Thiago Motta: "Questi ragazzi hanno sempre dato tutto, non solo stasera"

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha analizzato ai microfoni di 'Sky' il 2-0 conquistato questa sera contro il Manchester City: "Facciamo questo lavoro per avere e dare delle emozioni. Oggi il nostro pubblico è venuto qui con entusiasmo ed energia e voglio ringraziare i ragazzi per aver giocato una grande partita. Abbiamo sempre giocato da squadra, nei momenti belli e meno belli. E' stata una vittoria importante, di gruppo, di tutte le persone che lavorano nel club. Giorno dopo giorno cresciamo e miglioriamo insieme, si crea un gruppo forte e questi ragazzi vanno in campo dandoci grandi soddisfazioni".

Non avete mai consentito al City di ripartire in velocità

"E' una squadra che ha una caratteristica precisa, specifica. Non è una squadra di grande transizione, ma gioca la palla a terra e apre il campo con gli esterni. Doku è molto pericoloso, lo sapevamo, ma loro poi sanno posizionare i giocatori tra le linee e i ragazzi hanno fatto un grande sforzo fisico e mentale per restare uniti. E' anche per questo che abbiamo fatto un'ottima prestazione insieme".

Non è mai mancata la concentrazione. Come mai a volte è mancata?

"Sono tutte partite diverse, ma non siamo mai venuti meno a livello di atteggiamento. Oggi è andata bene, abbiamo fatto bene e trovato spazi in ripartenza: non c'entra una gara con l'altra, ci sono anche le caratteristiche degli avversari, ma i nostri giocatori hanno sempre dato ciò che devono dare. Quando non si vince può arrivare la frustrazione, è chiaro, ma questi ragazzi giocano a calcio come devono. Ora dobbiamo recuperare bene e pensare alle prossime partite".