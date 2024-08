Juventus, Thiago Motta: "Su Chiesa non è cambiato niente. Mercato? Sono tranquillo"

Prima conferenza stampa precampionato per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che domani affronta il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Tanti i temi toccati (leggi qui la conferenza stampa integrale), tra cui inevitabilmente alcuni aspetti di mercato: "Quanto entusiasmo abbiamo? Tanto, non vediamo l'ora di competere e arrivare al nostro obiettivo, fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria".

Si aspettava di arrivare così alla prima? Su McKennie?

"McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani".

Domani saranno convocati tutti per merito?

"Tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano, giocare dall'inizio o durante la partita, lo fanno per il merito".

È tranquillo sul mercato?

"Molto, stiamo lavorano bene e al massimo per costruire una rosa competitiva".

È cambiata la situazione di Chiesa?

"No, non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".

Ha trovato della resistenza al cambiamento? Come mai avete cambiato idea su McKennie?

"Su McKennie ho già risposto. Nessuna difficoltà, perché è calcio. Ognuno di loro sa il lavoro da fare dentro al campo, anche con gli scambi. Non vedo difficoltà, abbiamo lavorato bene e ci siamo preparati bene alla partita. La affronteremo come sempre".